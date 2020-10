Zeker twee personen zijn vrijdag gewond geraakt door een steekpartij in Parijs. Het incident vond plaats in de buurt van het oude kantoor van het satirische blad Charlie Hebdo. Bij een aanslag op de redactie in 2015 vielen twaalf doden.

Er heerst nog enige onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. Diverse Franse media melden dat twee personen zijn neergestoken, terwijl de Franse premier Jean Castex kort daarvoor over vier slachtoffers sprak.

Volgens een politiebron zijn agenten op zoek naar twee verdachten. Er zouden twee personen zijn opgepakt, maar ook die informatie is niet officieel bevestigd. Scholen in de omgeving houden momenteel hun leerlingen binnen. Ook is een aantal metrostations gesloten.

De politie heeft de plek van de steekpartij ruim afgezet. Op die locatie werd ook een verdacht pakketje aangetroffen. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het geen explosieven bevat. De Franse justitie is inmiddels een terrorismeonderzoek gestart.

63 Veel politie op de been na steekpartij bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

Twee slachtoffers werkzaam voor productiebedrijf

Twee slachtoffers werken voor een productiebedrijf dat onder meer documentaires en journalistieke items maakt. Het kantoor van dit bedrijf zit op hetzelfde adres als het voormalig kantoor van Charlie Hebdo.

Het is niet duidelijk of de steekpartij iets te maken heeft met Charlie Hebdo. De redactie is na de aanslag van 7 januari 2015 naar een ander kantoor verhuisd.

Het proces over de aanslag op het satirische tijdschrift is eerder deze maand in Parijs van start gegaan. De rechtbank behandelt ook de aanslag op een joodse supermarkt in de Franse hoofdstad. Bij de aanvallen vielen in totaal zeventien doden.