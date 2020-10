Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Senaat, heeft donderdag beloofd dat de transitie na de Amerikaanse presidentsverkiezingen ordelijk zal verlopen. President Donald Trump zei een dag eerder nog te willen afwachten hoe de verkiezingen verlopen.

"De winnaar van de verkiezingen van 3 november zal op 20 januari geïnaugureerd worden", schreef McConnell op Twitter.

Aanleiding voor zijn tweet waren uitspraken van Trump, die woensdag nog niet wilde zeggen of hij de verkiezingsuitslag zal accepteren. "We zullen zien wat er gebeurt", aldus de zittende president.

Dit jaar zullen meer Amerikanen dan ooit via de post hun stem uitbrengen. Trump betwijfelt of deze methode veilig genoeg is. De discussie over het stemmen per post leidde in augustus nog tot een confrontatie tussen de Democraten en de Republikeinen.

Trump: 'Stemmen per post is nadelig voor Republikeinen'

De Amerikaanse president zegt dat het stemmen per post nadelig uitpakt voor hem en de Republikeinen. Deskundigen stellen echter dat in onderzoeken niet is aangetoond dat deze methode voor een van de partijen voordeliger is.

Een woordvoerder van het Witte Huis benadrukte donderdag nog dat de president de resultaten van een "vrije en eerlijke verkiezing" zal accepteren. Maar aangezien de Amerikaanse president al tijden zegt dat de verkiezingen oneerlijk zullen verlopen, stelt deze toezegging de politici in Washington niet gerust.

Veel partijgenoten van McConnell scharen zich achter zijn boodschap en zeggen de verkiezingsuitslag te zullen accepteren. "Ik kan u garanderen dat de transitie vreedzaam zal zijn", zei senator Lindsey Graham bij Fox News.

Ook Democraten benadrukken dat ze bij een verlies van Trump een eerlijke transitie verwachten.