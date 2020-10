China heeft de afgelopen jaren 380 detentiekampen gebouwd voor Oeigoeren en andere islamitische minderheden in de Sinkiang-regio, zegt een Australische denktank op basis van satellietbeelden. Dat zijn er zo'n honderd meer dan eerder werd gedacht.

Chinese autoriteiten zeiden eerder dat het systeem van 'heropvoeding' afgebouwd wordt. Maar de satellietbeelden tonen volgens de Australian Strategic Policy Institute aan dat China nog steeds flink investeert in de omstreden heropvoedingskampen, schrijft The Guardian donderdag.

Volgens de denktank zijn er in de afgelopen twee jaar tientallen kampen bij gekomen. Ook zijn er momenteel nog veertien in aanbouw. De onderzoekresultaten zijn openbaar gemaakt, inclusief de coördinaten van de kampen.

Critici zeggen dat de kampen onderdeel zijn van een 'culturele genocide' op de Oeigoeren en andere islamitische minderheden in Sinkiang.

'Dwangarbeid en marteling in de kampen'

Overlevenden spreken van grootschalige martelingen, dwangarbeid en sterilisatieprogramma's. Meerdere getuigenverklaringen zijn bevestigd door onder meer gelekte overheidsdocumenten, aldus mensenrechtenorganisaties.

Volgens de Amerikaanse overheid zouden zo'n twee miljoen van de tien miljoen Oeigoeren momenteel in kampen verblijven.

China ontkende kampen eerder

China zei in eerste instantie dat de kampen niet bestonden, maar stelde later dat ze gebruikt worden om armoede en terrorisme tegen te gaan. De afgelopen jaren zijn er meerdere terreuraanvallen geweest in de regio.

Mensen zouden volgens China in de kampen opnieuw worden opgevoed en opgeleid. Het land ontkent het schenden van mensenrechten. Ook zou er geen sprake zijn van grootschalige sterilisatie in de regio, zei het deze week tegen CNN. De Amerikaanse zender stelde vragen aan China over de vervijfvoudiging van sterilisatie tussen 2016 en 2018 en de grote afname van geboorten.

'Dwangarbeid voor bekende merken'

De onderzoekers identificeerden de omstreden heropvoedingskampen met behulp van getuigenverklaringen van overlevenden, informatie uit andere projecten en satellietbeelden, aldus The Guardian.

De kampen zijn vaak gebouwd naast fabrieken, zegt de denktank. Eerder rapporteerde het instituut dat er tussen 2017 en 2019 zo'n 80.000 Oeigoeren verplicht te werk gesteld werden, onder meer in fabrieken die aan bekende merken leveren.