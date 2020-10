Het wintersportseizoen in Oostenrijk kan doorgaan, maar zonder après-ski. Dat heeft de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz donderdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Het aantal positieve coronatests neemt de afgelopen weken gestaag toe in Oostenrijk. Daarom wil Kurz het wintersportseizoen zo veilig mogelijk laten verlopen. "Skiplezier ja, maar zonder après-ski", aldus de bondskanselier.

Daarnaast wordt het verplicht om in skigondels afstand te houden en een mondkapje te dragen. In cafés en restaurants mag alleen aan tafel gegeten en gedronken worden. Bovendien moeten cafés en restaurants in sommige regio's al om 22.00 uur de deuren sluiten.

Ook in niet-Oostenrijkse skigebieden wordt gewerkt aan protocollen om coronaproof op skivakantie te kunnen gaan.

Op feestjes in Tirol liepen vorig seizoen veel toeristen het coronavirus op. Critici verwijten de autoriteiten te traag te hebben opgetreden. Honderden Nederlanders hebben zich aangemeld bij een consumentenorganisatie die een schadevergoeding wil eisen namens gedupeerden.