De Hongkongse activist Joshua Wong is donderdag aangehouden voor deelname aan een illegale bijeenkomst en het overtreden van het verbod op gezichtsbedekking. Dit is bekendgemaakt via zijn account op Twitter.

De politie bevestigt dat een 23-jarige man voor die twee verdenkingen is opgepakt, maar noemt geen naam. Ook een 74-jarige man is aangehouden voor het bijwonen van een illegale bijeenkomst. Volgens lokale media gaat het eveneens om een prodemocratische activist.

De 23-jarige Wong, een prominente voorvechter van democratie, werd gearresteerd toen hij zich meldde op het politiestation. De bijeenkomst waar hij en de 74-jarige man deel van uitmaakten, zou een antiregeringsprotest in oktober vorig jaar zijn. Deze vond één dag na de invoering van het maskerverbod plaats.

De inmiddels vrijgelaten activist wordt ook verdacht van het overtreden van dit verbod. Het dragen van gezichtsbedekking is in Hongkong in meerdere situaties verboden, bijvoorbeeld bij protesten. De wet hierover werd ingevoerd vanwege de gasmaskers, helmen en andere gezichtsbedekking die toen door demonstranten werden gedragen.

De demonstranten droegen deze gezichtsdekking om anoniem te blijven. Ze voerden toen al een half jaar actie tegen de regering. De wet kwam tot stand nadat de demonstraties steeds vaker uit de hand liepen. De deelnemers kwamen regelmatig met de oproerpolitie in botsing, waarbij beide kanten geweld gebruikten.

Demonstraties leidden ook tot veiligheidswet

De protesten leidden ook tot een omstreden veiligheidswet. Deze werd ingevoerd door China, waar Hongkong officieel als autonome regio onder valt. Sindsdien liggen de demonstranten en andere prodemocratische activisten onder een vergrootglas. Meerdere prominente activisten zijn gearresteerd sinds de invoering van de wet.

Wong staat internationaal vooral bekend als een van de gezichten van de zogeheten paraplubeweging in 2014. Jongeren voerden massaal actie voor meer democratie door een deel van het financiële hart te bezetten. De jonge activist werd vanwege zijn rol veroordeeld tot een celstraf van enkele maanden.