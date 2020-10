Reddingswerkers hebben inmiddels negentig van de bijna vijfhonderd gestrande grienden voor de Australische kust gered. Het merendeel van deze bevrijde dieren is weer terug in het diepe water, melden de Australische autoriteiten donderdag.

De eerste honderden grienden werden maandag ontdekt bij de zandbanken en stranden voor de westkust van Tasmanië. Woensdag werden nog daar eens tweehonderd gestrande grienden aangetroffen.

Eerder werd al bekend dat zeker 380 grienden waren gestorven. De autoriteiten kijken nu hoe ze de karkassen het beste kunnen opruimen. Het duurt mogelijk nog dagen voordat er een plan ligt. Intussen ligt nog een kleine groep voor de kust.

De autoriteiten denken dat sommige grienden mogelijk nog bevrijd kunnen worden, hoewel de kans op overleving steeds kleiner wordt. De verwachting is dat reddingswerkers zeker vier grienden moeten laten inslapen. Volgens experts is het nodig omdat de dieren te uitgeput te zijn om naar veilige wateren te zwemmen. Het kan weken duren voordat ze zelf sterven.

Het komt zelden voor dat ergens in de wereld honderden walvissen tegelijkertijd aanspoelen. Het is niet duidelijk waardoor de grote groep bij Tasmanië in de problemen is geraakt. Mogelijk waren ze op zoek naar voedsel of verdwaald.