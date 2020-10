Zeker twee agenten zijn in de nacht van woensdag op donderdag neergeschoten bij protesten in de Amerikaanse stad Louisville in de staat Kentucky. In de stad wordt geprotesteerd tegen het besluit om de agenten die betrokken waren bij de dood van Breonna Taylor, daar niet voor te vervolgen.

De verwachting is dat beide agenten het zullen overleven. Er is een verdachte opgepakt.

Ook in meerdere andere steden werd in de nacht van woensdag op donderdag geprotesteerd tegen het besluit om de agenten niet te vervolgen voor de dood van Taylor. Duizenden mensen gingen de straat op in onder meer Boston, Los Angeles, New York en Washington.

Op de meeste plekken verliepen de protesten vreedzaam. Wel werden er meerdere personen gearresteerd. De burgemeester van Louisville had van tevoren al een avondklok vanaf 21.00 uur ingesteld. Ook werd de noodtoestand uit voorzorg uitgeroepen.

De Amerikaanse president Donald Trump uitte op Twitter zijn medeleven met de neergeschoten agenten. Hij liet eveneens weten dat er vijfhonderd man van de nationale garde klaarstaan om eventueel in te grijpen bij de protesten.

88 Demonstraties Louisville, twee agenten neergeschoten

Taylor werd geraakt door acht politiekogels

Taylor werd op 13 maart tijdens een inval in haar appartement geraakt door acht politiekogels. Agenten in burger betraden zonder aankondiging haar woning vanwege een onderzoek naar drugs. Taylor lag op dat moment in haar bed.

Haar vriend, Kenneth Walker, zou uit angst voor indringers hebben geschoten, waarbij een van de agenten in zijn been werd geraakt. Vervolgens schoten ook de agenten. Taylor werd geraakt en overleed ter plekke.

Een van de agenten loste ook aan de zijkant van het huis tien schoten op een bedekt raam en glazen schuifpui. De agent werd woensdag aangeklaagd, omdat hij daarmee op roekeloze wijze mensenlevens in gevaar bracht. Geen van de agenten wordt vervolgd voor de dood van Taylor.