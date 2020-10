De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat de presidentsverkiezingen op 3 november zullen resulteren in een rechtszaak voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, zei hij woensdag (lokale tijd) tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. Om die reden meent hij dat het belangrijk is dat er zo snel mogelijk een nieuwe opperrechter komt die Ruth Bader Ginsburg vervangt.

De progressieve Ginsburg overleed vrijdag op 87-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Trump kondigde eerder deze week aan dat hij zaterdag een mogelijke opvolgster van Ginsburg aan zal wijzen. Waarschijnlijk zal hij een conservatieve, vrouwelijke rechter nomineren. Democraten dringen er echter op aan te wachten met het voordragen van een opvolgster tot na de verkiezingen.

Als de kandidaat die Trump aanwijst inderdaad voor de verkiezingen wordt ingezworen, vergroot hij de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof naar een stand van zes tegen drie. Opperrechters worden in de VS voor het leven benoemd. Sinds zijn inauguratie mocht Trump al twee keer eerder een nieuwe opperrechter aanwijzen.

Trump: 'We zullen zien wat er gebeurt'

Tijdens de bijeenkomst weigerde Trump te garanderen dat hij zal meewerken aan een vredige machtsoverdracht in het geval dat hij niet herkozen wordt. "We zullen zien wat er gebeurt", zei de president. Zowel door de Democraten, als de Republikeinen wordt gesuggereerd dat de tegenpartij mogelijk verkiezingsfraude zal plegen in november.

Als de verkiezingen in november inderdaad resulteren in een rechtszaak voor het Hooggerechtshof, zou dat de tweede keer zijn. In 2000 bepaalde het hof de uitslag van de verkiezing tussen de Republikeinse George W. Bush en de Democratische Al Gore, vanwege het kleine verschil in het aantal stemmen dat beide kandidaten kregen. Uiteindelijk won Bush.