Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Amerikanen verboden om rum of sigaren uit Cuba naar de VS te importeren en om in hotels te verblijven die in het bezit zijn van de Cubaanse regering, maakte de Amerikaanse president Donald Trump woensdag bekend.

"Vandaag maak ik als onderdeel van ons voortdurende gevecht tegen communistische onderdrukking bekend dat het ministerie van Financiën Amerikaanse reizigers zal verbieden om op plekken te verblijven die het eigendom zijn van de Cubaanse regering", zei Trump.

"Ook beperken we de import van alcohol en Cubaans tabak", aldus de president. Amerikanen mogen nog wel rum en sigaren aanschaffen op Cuba, maar het is niet langer toegestaan om de middelen mee terug te nemen naar de VS.

Trump kondigde de sancties aan bij een ceremonie voor veteranen die in 1961 meededen aan de mislukte invasie van Cuba in de Varkensbaai. De VS steunde die invasie.

De relatie tussen de VS en Cuba is jarenlang slecht geweest. In december 2014 besloten de voormalige Amerikaanse president Barack Obama en Raúl Castro, destijds president van Cuba, de gespannen relatie te kalmeren. In 2016 was Obama de eerste Amerikaanse president in 88 jaar die het eiland bezocht.

Trump draait afspraken van Obama terug

Obama stond het de Amerikanen toe om net zoveel Cubaanse rum en sigaren mee te nemen als ze in hun persoonlijke bagage kwijt konden, zolang het maar wel voor eigen gebruik was. Ook maakte Obama een einde aan de regel dat Amerikanen alleen in groepsreizen het land in mogen.

Na zijn inauguratie draaide Trump de afspraken tussen de VS en Cuba in juni 2017 al deels terug. Zo kwamen er strengere regels voor reizen naar het communistische land en beperkingen in de economische handel. Het werd voor Amerikanen ook weer moeilijker om individueel naar Cuba te reizen.