Brett Hankison, een van de drie witte agenten die bij een politie-inval de zwarte Amerikaanse Breonna Taylor in Louisville hebben doodgeschoten, wordt aangeklaagd. De agent wordt niet vervolgd voor haar dood, maar voor het schieten op een ruit en schuifpui zonder te weten wie erachter zat. Hij bracht daarmee op roekeloze wijze mensenlevens in gevaar, liet de openbaar aanklager woensdag weten.

Agenten mogen volgens het protocol niet schieten zonder goed zicht te hebben op hun doel.

De twee andere betrokken agenten, die bij het incident ook hun dienstwapen afvuurden, worden niet vervolgd. De openbaar aanklager van de staat Kentucky noemt het geweld dat zij gebruikten legitiem, aldus CNN. Geen van de drie agenten wordt aangeklaagd voor de dood van Taylor.

De dood van Taylor en die van George Floyd, een zwarte Amerikaan die in mei tijdens een arrestatie omkwam, leidden dit jaar tot grote protesten in de VS. Ook in andere landen gingen mensen uit solidariteit de straat op

Hankison schoot tien keer door raam

De 26-jarige Taylor werd op 13 maart tijdens een inval in haar appartement geraakt door acht politiekogels.

Agenten in burger betraden zonder aankondiging even na middernacht haar woning vanwege een onderzoek naar drugs. Op het moment van de inval lag Taylor met haar vriend Kenneth Walker in bed.

Volgens het politierapport heeft Walker uit angst voor indringers geschoten. Hierbij zou één van de agenten in zijn been geraakt zijn, waarop zij ook begonnen met schieten. Taylor overleed ter plekke.

Hankison stond in eerste instantie achter de andere twee agenten. Toen de schietpartij begon, rende hij naar de zijkant van het huis. Daar loste hij tien schoten op een bedekt raam en glazen schuifpui, aldus The New York Times. Hankison bracht volgens de openbaar aanklager met zijn acties Taylor en haar buren in levensgevaar.

Familie schikt voor 12 miljoen dollar

Hankison is in juni ontslagen. De betrokken politiechef schreef in een verklaring dat hij "extreem onverschillig met mensenlevens omging toen hij moedwillig en blindelings de tien schoten afvuurde".

De twee andere agenten mogen nu alleen nog administratieve taken uitvoeren.

De familieleden van Taylor spanden een zaak aan en troffen half september een schikking van 12 miljoen dollar (10,1 miljoen euro).

Als gevolg van het fatale incident moeten agenten bij een huiszoeking laten weten dat ze op het punt staan het huis binnen te vallen.