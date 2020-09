De Belarussische president Alexander Lukashenko is woensdag onverwachts ingezworen voor zijn nieuwe termijn. Dat meldt staatspersbureau Belta. De beëdiging was vooraf niet aangekondigd.

Volgens het staatspersbureau zagen bij de inauguratie in het Paleis van de Onafhankelijkheid een paar honderd mensen hoe Lukashenko de eed aflegde.

Lukashenko (66) is al ruim 26 jaar aan de macht in het land en wordt ook wel 'de laatste dictator van Europa' genoemd. Dit wordt zijn zesde termijn als president. Volgens lokale journalisten was het internet woensdag weer voor korte tijd uit de lucht, een maatregel die de overheid vaker neemt bij dreigende onrust.

De inauguratie van de president wordt normaal gesproken groots aangekondigd. Dat gebeurde dit jaar mogelijk niet vanwege de grote onrust die ontstond na afloop van de laatste verkiezingen.

De verkiezingswinst van Lukashenko is omstreden. Hij won de presidentsverkiezingen van 9 augustus met ruim 80 procent van de stemmen, maar vrijwel niemand gaat ervan uit dat deze uitslag klopt.

Sinds de verkiezingsuitslag bekend werd gaan dagelijks duizenden mensen de straat op om te demonstreren. Veiligheidstroepen grijpen vaak hardhandig in en al duizenden betogers werden opgepakt.

De eerste demonstranten zijn zich - nadat het nieuws van Lukashenko's beëdiging bekend werd - aan het verzamelen in hoofdstad Minsk. Er zijn al berichten dat de eerste aanhoudingen inmiddels zijn verricht.

Bijna geen oppositie meer over

Vrijwel de hele Belarussische oppositie is inmiddels opgepakt of gevlucht uit het Oost-Europese land.

Een coördinatieraad, onder leiding van de gevluchte presidentskandidaat Svetlana Tikhanovskaya, probeert een vreedzame machtstransitie voor elkaar te krijgen. Lukashenko wil hier echter niets van weten en zoekt steeds meer steun bij zijn Russische evenknie Vladimir Poetin. Bijna alle leden van deze coördinatieraad zijn inmiddels gevlucht of opgepakt.

Tikhanovskaya, de populairste oppositiekandidaat, werd tweede bij de laatste verkiezingen met zo'n 10 procent van de stemmen. Zij probeert vanuit buurland Litouwen druk uit te oefenen op de president.

De Verenigde Naties zijn een onderzoek begonnen naar mogelijke mensenrechtenschendingen door Lukashenko en de oproerpolitie tegen de demonstranten. Er zijn al meer dan vijfhonderd meldingen binnengekomen van mensen die zeggen mishandeld te zijn.

Zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten bereiden sancties voor tegen het land.