De Russische oppositieleider Alexei Navalny is ontslagen uit het Duitse ziekenhuis waar hij werd behandeld vanwege een vergiftiging met het zenuwgif novichok. Dat meldt het Charité-ziekenhuis in Berlijn woensdag.

De 44-jarige Rus mocht het ziekenhuis dinsdag verlaten, staat in een verklaring van het ziekenhuis. Daarin wordt ook gemeld dat zijn artsen geloven dat volledig herstel mogelijk is, maar dat het te vroeg is om te zeggen wat de langetermijngevolgen zullen zijn.

Navalny werd in totaal 32 dagen behandeld in het Berlijnse ziekenhuis. 24 dagen bracht hij door op de intensive care. Daarvoor werd hij enkele dagen behandeld in Rusland. Hij werd vanwege zijn toestand lange tijd in kunstmatige coma gehouden.

De vooraanstaande criticus van president Vladimir Poetin liet precies een week geleden voor het eerst weer van zich horen. Hij plaatste een foto van zichzelf met zijn gezin op Instagram. Daarna volgden meer foto's, waaronder eentje waarop hij aan het traplopen was.

De vergiftiging van Navalny met novichock, een dodelijk gas dat stamt uit het sovjettijdperk, is bevestigd door laboratoria in drie verschillende landen. Westerse regeringen eisen uitleg van Rusland, maar het Kremlin zegt dat daar niet genoeg bewijs voor is en ontkent betrokken te zijn geweest bij de vergiftiging.

Navalny werd op 20 augustus plotseling ernstig ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Hoewel toen nog niet duidelijk was wat hem mankeerde, sprak zijn achterban al snel van een vergiftiging. Hij werd op verzoek van zijn familie met een medisch vliegtoestel naar Berlijn gebracht.