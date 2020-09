De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft dinsdag in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gezegd dat de stammen in het Amazoneregenwoud schuldig zijn aan de grootschalige bosbranden in het gebied. Ook verweet de radicaal-rechtse Bolsonaro de media paniek over de corona-epidemie te zaaien.

In de vooraf opgenomen toespraak voor de virtuele sessie van de Algemene Vergadering wees Bolsonaro de internationale kritiek op zijn milieubeleid van de hand. Ook van kritiek op zijn aanpak van de op een na ernstigste corona-uitbraak ter wereld was hij niet gediend.

Bolsonaro, die medio augustus nog ontkende dat er überhaupt branden in het Amazonegebied woeden, sprak tegen dat veetelers regenwoud platbranden om weiland te creëren door te redeneren dat de vochtigheid in het regenwoud voorkomt dat bosbranden verder verspreiden.

"De branden komen min of meer voor op dezelfde plekken, in het oosten van het woud, waar boeren en indianen hun velden in reeds ontboste gebieden platbranden", zei de president ook. Het hoofd van de voornaamste Braziliaanse organisatie van stammen waarschuwt dat Bolsonaro de wereld voorliegt. "We moeten de politieke ramp die het milieu en onze toekomst vernietigt veroordelen", zei ze.

Bolsonaro, die de corona-epidemie in zijn land meermaals heeft gebagatelliseerd, stond ook stil bij de ruim 137.000 COVID-19-doden in zijn land. Hij beschuldigde de media ervan de corona-epidemie te "politiseren" en paniek te zaaien door mensen te vertellen dat ze thuis moesten blijven. Dat veroorzaakte volgens Bolsonaro "sociale chaos", waartegen zijn regering "dapper" noodmaatregelen trof, aldus de president.