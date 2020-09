De Canadese vrouw die zondag werd aangehouden op verdenking van het sturen van een brief met het dodelijke gif ricine naar de Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag officieel aangeklaagd voor bedreiging. Ze blijft voorlopig vastzitten.

In de brief die geadresseerd was aan de Amerikaanse president dreigde de vrouw Trump nog eens te vergiftigen of hem dood te schieten als hij niet vergiftigd zou worden door de eerste brief.

De Canadese noemde het gif "een speciaal cadeau" voor Trump gaf hem de bijnaam "lelijke tiranclown". De verdachte zegt van mening te zijn dat de president de Verenigde Staten vernielt.

De brief werd vrijdag onderschept in een postsorteercentrum van het Witte Huis. Uit een analyse in een laboratorium bleek dat de giftige stof ricine in de envelop zat.

Zondag werd de Canadese aangehouden toen ze probeerde de Canadees-Amerikaanse grens over te steken. Ze zou tegenover douanemedewerkers hebben verklaard dat ze door de FBI werd gezocht in verband met het versturen van brieven met het dodelijke gif.

De vrouw stuurde ook zes brieven naar medewerkers van detentiecentra en gevangenissen in de Amerikaanse staat Texas waar ze in 2019 vast had gezeten, blijkt uit rechtbankpapieren. Voor het versturen van die brieven is ze nog niet aangeklaagd.