Twee mannen zijn dinsdag in Pakistan veroordeeld tot doodstraffen voor het stichten van een dodelijke fabrieksbrand in 2012. Bij de brand kwamen meer dan 260 medewerkers om het leven.

De rechtbank acht bewezen dat het tweetal de brand heeft aangestoken omdat de afgeperste eigenaren van de kledingfabriek geen geld hadden betaald. Het werd de dodelijkste industriële brand ooit in Pakistan.

De brand woedde in september 2012 in een fabriek met meerdere verdiepingen in de zuidelijke stad Karachi. Op het moment van de brand waren vele honderden mensen in het pand aan het werk. Een aantal slachtoffers is levend verbrand.

De medewerkers probeerden zich na het uitbreken van de brand nog in veiligheid te brengen, maar dit werd bemoeilijkt doordat nooduitgangen gesloten waren. Sommige mensen sprongen daarom uit de ramen. Bij een deel van de ramen waren metalen roosters geplaatst.

Na de brand werd veel kritiek geleverd op onder meer het gebrek aan veiligheidsmaatregelen in de fabriek. De eigenaren zouden zich meer druk hebben gemaakt over het beveiligen van de kledingstukken dan de veiligheid van het personeel, aldus overlevenden.