Ongeveer 270 walvissen zijn gestrand op zandbanken voor de kust van het Australische eiland Tasmanië. Een derde van de dieren is al overleden. Reddingswerkers proberen de nog levende walvissen terug het diepe water in te krijgen.

De walvissen werden maandag ontdekt. Het komt niet vaak voor dat zo'n grote groep dieren strandt bij Tasmanië.

Reddingswerkers, onder wie veertig wetenschappers, twintig politieagenten en lokale vissers, proberen de walvissen terug het diepe water in te krijgen. De dieren liggen op een afgelegen plek en het weer is onstuimig, wat de reddingsactie moeilijk maakt.

Mogelijk gaat het om grienden, een walvissoort die 7 meter lang kan worden en 3.000 kilo kan wegen. Hun omvang maakt het ook fysiek zwaar om de vissen terug in dieper water te krijgen. Sommige walvissen zijn te groot om te verplaatsen.

Het is niet duidelijk waarom hele groepen walvissen soms tegelijkertijd stranden. De dieren staan erom bekend dat ze een leider volgen en zich verzamelen rondom gewonde walvissen of walvissen die in de problemen zijn geraakt.