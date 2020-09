Een politieagent uit New York wordt verdacht van spionage voor de Chinese regering, melden verschillende Amerikaanse media. De 33-jarige man is maandag opgepakt.

De agent, Bamaidajie Angwang, wordt ervan verdacht dat hij Amerikanen en Tibetanen in New York heeft bespioneerd. Hij zou in contact staan met twee medewerkers van het Chinese consulaat in New York.

De medewerkers droegen hem op verslag te doen van de activiteiten van Tibetanen in de stad en hij zou mogelijke informanten voor de Chinese inlichtingendienst zoeken. De medewerkers van het consulaat werden ook uitgenodigd voor politiebijeenkomsten, om zo in contact te komen met belangrijke functionarissen van de politie in New York.

Angwang werd zelf geboren in Tibet, een autonome regio van China, en kreeg asiel in de Verenigde Staten, omdat hij zou zijn gemarteld vanwege zijn Tibetaanse afkomst. Hij is een genaturaliseerde Amerikaan en werkte ook als reservist in het Amerikaanse leger.

De man is ook aangeklaagd voor fraude met afluisterapparatuur, het afleggen van valse verklaringen en het belemmeren van onderzoek met betrekking tot de nationale veiligheid.

Als de agent veroordeeld wordt voor spionage, kan hij een celstraf van maximaal 55 jaar krijgen.