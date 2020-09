Inwoners van Italië hebben maandag bij een referendum voor een verkleining van het aantal zetels in het parlement gestemd, blijkt uit de exitpolls. Meer dan een derde van de zetels in het parlement zal verdwijnen.

Bijna 70 procent stemde voor de verandering, waarmee het bijna zeker is dat de wijziging doorgaat.

Het aantal parlementsleden zal worden verkleind van 634 naar 400. In de senaat zullen slechts 200 van de 315 zetels overblijven. Ongeveer een derde van de parlementsleden moet dus vertrekken.

Het referendum was een idee van de Vijfsterrenbeweging. Volgens de regeringspartij bespaart een kleiner parlement veel kosten. Over een periode van tien jaar zou Italië mogelijk 1 miljard euro kunnen besparen.

Er zijn echter ook critici die vrezen dat er minder bespaard zal worden en dat verandering de democratie verzwakt.

Het parlement stemde zelf eerder al in met de wijziging, maar er was een referendum nodig om de grondwet aan te kunnen passen. De verkleining van het parlement moet voor de verkiezingen in 2023 geregeld zijn.