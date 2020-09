Kolonel Assimi Goita, de leider van de recente militaire staatsgreep in Mali, wordt de interim-vicepresident van het Afrikaanse land. Tijdens een overgangsperiode van achttien maanden zal hij het land leiden met voormalig defensieminister en oud-kolonel Bah Ndaw, die interim-president wordt.

De tijdelijke leiders worden vrijdag beëdigd, zegt Goita maandag. Goita leidde op 18 augustus de coup die een einde maakte aan het zevenjarige regime van president Ibrahim Boubacar Keita.

Het duo is gekozen door zeventien personen die door de militaire coupplegers naar voren zijn geschoven. De twee zullen het land leiden tijdens een overgangsperiode van achttien maanden, waarna landelijke verkiezingen volgen. Deze afspraken zijn ruim een week geleden gemaakt met politieke en maatschappelijke groepen.

Het militaire bestuur werd na de staatsgreep onder druk gezet door de leiders van de ECOWAS, een samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen. Zij eisten dat de junta plaats zou maken voor een regering onder leiding van burgers. Het is niet duidelijk of het samenwerkingsverband tevreden is met de keuze voor Ndaw en Goita.

De ECOWAS dreigde Mali vorige week nog nieuwe economische sancties op te leggen vanwege de staatsgreep. De leden, evenals een aantal partners van Mali waaronder Frankrijk en de Verenigde Staten, vrezen onder meer dat de coup de strijd tegen islamitische militanten in de regio zal ondermijnen.