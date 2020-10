Een Australische en een Britse medewerker van een ngo zijn zondag omgekomen bij een explosie in hun woning op de Salomonseilanden. De twee brachten onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog in kaart. In hun huis trof de politie meerdere onontplofte bommen aan.

De Australiër Trent Lee en Brit Stephen Atkinson werkten voor de ngo Norwegian People's Aid (NPA). De organisatie werkt samen met de politie om oude explosieven op de eilanden op te ruimen.

De politie wist niet dat de twee medewerkers bommen naar huis hadden meegenomen, aldus The Guardian. De woning is aangemerkt als een plaats delict.

Het is niet duidelijk of de mannen vlak voor de explosie bezig waren met de ontmanteling van explosieven. De woning werd kort na het incident veilig verklaard.

Op en rondom de Salomonseilanden is tijdens de Tweede Wereldoorlog flink gevochten. Verspreid over de eilanden liggen nog duizenden onontplofte bommen uit die tijd. Momenteel wordt hard gewerkt om de bommen te ruimen voordat de Pacific Games er in 2023 worden georganiseerd.

Lee deelde vorige maand via Facebook een foto van een onontploft explosief, aldus The Guardian. "Dit is een van de gevaarlijkste explosieven uit de Tweede Wereldoorlog die we tot nu toe hebben gevonden", schreef hij erbij. "Hij staat op scherp en is klaar om af te gaan. (...) Eén beweging en alles is voorbij."

De NPA spreekt in een verklaring van een "tragisch ongeluk" en heeft de activiteiten op de eilanden voorlopig stilgelegd.