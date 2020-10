Een vrouw is zondag aangehouden op verdenking van het sturen van een envelop met een dodelijk gif aan de Amerikaanse president Donald Trump, meldt CNN op basis van een verklaring van een vertegenwoordiger van de Amerikaanse politie.

De verdachte zou zijn aangehouden toen ze probeerde om vanuit Canada de grens met de Verenigde Staten over te steken. De vrouw had een wapen bij zich. Ze wordt waarschijnlijk aangeklaagd.

Vermoedelijk werd de envelop ook vanuit Canada verstuurd. De brief, die gericht was aan het Witte Huis, werd zaterdag onderschept in een postsorteercentrum van de Amerikaanse overheid. Vastgesteld is dat de brief het dodelijke gif ricine bevat, meldde The Washington Post.

Er is geen bedreiging geweest voor de openbare veiligheid, liet de Amerikaanse geheime dienst zaterdag weten. De FBI doet nog onderzoek naar de brief.

Ricine is een natuurlijke gifstof, afkomstig van de bonen van de Ricinus communis, ook wel wonderboom of castorolieplant genoemd. In zuivere toestand is ricine dodelijk, zelfs in een kleine hoeveelheid.

In 2013 waren ook de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama en de Republikeinse senator Roger Wicker doelwit van een envelop met ricine, maar ook deze brieven werden onderschept.