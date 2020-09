De Belarussische veiligheidstroepen hebben zondag opnieuw tientallen demonstranten opgepakt tijdens grote antiregeringsdemonstraties in het land. Een lokale actiegroep spreekt van ten minste tachtig aanhoudingen. Het Russische persagentschap TASS houdt het op minstens tien.

De Belarussische regering komt vaak een dag later met het officiële aantal. Naar schatting gingen enkele honderdduizenden Belarussen zondag de straat op om te demonstreren tegen de regering van president Alexander Lukashenko.

Lokale media beschrijven hoe veiligheidstroepen hard optreden tegen de demonstranten. Zo werden waterkanonnen ingezet en werden demonstranten over de grond in busjes getrokken. In de westelijk gelegen stad Brest werd pepperspray ingezet tegen demonstranten en vuurden agenten ten minste één waarschuwingsschot in de lucht.

In hoofdstad Minsk werden de metrostations afgesloten en werd het internet voor een paar uur platgelegd. Ook in de grote stad Grodno stonden massale demonstraties op het programma.

Het is alweer de zesde week op rij dat er massale demonstraties worden gehouden in het Oost-Europese land. De actievoerders willen dat Lukashenko opstapt.

Hackersgroep Anonymous publiceerde zondag de persoonlijke gegevens van duizend politieagenten. De groep is boos over het hardhandige optreden van de agenten en de anonimiteit waarmee de laatste weken duizenden demonstranten zijn opgepakt. "Niemand zal anoniem blijven, zelfs niet met een bivakmuts", aldus de groep, die dreigde meer gegevens te publiceren.

Oppositie streeft naar vreedzame machtstransitie

Een coördinatieraad, onder leiding van de gevluchte presidentskandidaat Svetlana Tikhanovskaya, probeert een vreedzame machtstransitie voor elkaar te krijgen. Lukashenko wil hier echter niets van weten en zoekt steeds meer steun bij zijn Russische evenknie Vladimir Poetin. Bijna alle leden van deze coördinatieraad zijn inmiddels gevlucht of opgepakt.

Tikhanovskaya spreekt maandag tijdens een informele bijeenkomst met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over de situatie in haar land.

De demonstranten zijn al weken boos over de verkiezingsuitslag van de verkiezingen van 9 augustus. De zittend president Lukashenko won die met ruim 80 procent van de stemmen. Tikhanovskaya, de populairste oppositiekandidaat, kreeg iets meer dan 10 procent. Vrijwel niemand gaat ervan uit dat deze uitslag klopt.