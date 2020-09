Een veerboot van Viking Line is zondagmiddag aan de grond gelopen bij de Finse eilandengroep Lumparland. Bijna alle van de ruim 280 opvarenden worden geëvacueerd, laat de Finse kustwacht via Twitter weten.

Het schip Amorella zou met opzet aan de grond gelopen zijn om te voorkomen dat water zou binnenstromen, aldus de eerste berichten van lokale media. Maar wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk, zegt een woordvoerder van de veerdienst Viking Line. Het schip staat volgens de woordvoerder niet op kapseizen.

De situatie is stabiel en niemand is momenteel in levensgevaar. Meerdere eenheden van de hulpdiensten zijn uitgerukt, aldus de kustwacht. Tot nu heeft het schip nog geen olie gelekt. Aan boord zouden zo'n tweehonderd passagiers en tachtig personeelsleden zijn.

Het schip is vastgelopen bij de eilandengroep Lumparland tussen Zweden en Finland in. De archipel is onderdeel van de Ålandseilanden. Het Finse bedrijf Viking Line heeft meerdere veerdiensten tussen Finland, de Ålandseilanden, Zweden en Estland.