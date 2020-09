De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdagavond (lokale tijd) alle sancties tegen Iran opnieuw ingevoerd en ervoor gezorgd dat het wapenembargo tegen het land niet langer in oktober zal aflopen. Hij heeft hierbij gebruikgemaakt van snapback, een mechanisme in het akkoord dat kan worden ingezet als Iran zich niet aan de regels houdt.

Trump kondigde in augustus al aan de sancties te willen herinvoeren. De andere landen die aan het akkoord deelnemen, staan echter niet achter het besluit. De kans is dan ook klein dat die ook opnieuw sancties zullen opleggen. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk lieten vrijdag al weten na zaterdag door te gaan met het verlichten van sancties.

Trump wil met de sancties Iran dwingen te onderhandelen over een nieuw nucleair akkoord. De vorige was onderhandeld door zijn voorganger, president Barack Obama, en werd door Trump "het slechtste akkoord ooit" genoemd.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo spreekt van een "stap richting internationale vrede en veiligheid". "In de komende dagen zullen de Verenigde Staten een aantal nieuwe maatregelen aankondigen om de implementatie van sancties te verbeteren en overtreders aansprakelijk te stellen."

Na opzeggen akkoord door VS begon Iran met verrijken uranium

Iran en onder meer de Verenigde Staten, China, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland sloten de nucleaire deal in 2015. Iran beloofde het atoomprogramma af te bouwen in ruil voor versoepeling van sancties tegen het land.

In eerste instantie hield Iran zich aan de afspraken. Maar nadat de VS de nucleaire deal had opgezegd, begon het land weer met de verrijking van uranium. Dat blijkt uit rapporten (pdf) van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

In 2018 had de VS zelf al enkele sancties opnieuw ingevoerd. Een belangrijk onderdeel van de eerder opgeheven sancties was het toegankelijk maken van eerder geblokkeerde Iraanse tegoeden. In totaal was voor 3 miljard euro aan tegoed bevroren door de Amerikaanse sancties. Dat geld kwam in 2015 weer beschikbaar.