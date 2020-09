De Amerikaanse president Donald Trump is van plan om komende week een vrouw als opvolgster van de onlangs overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg aan te wijzen. "Ik denk dat het een vrouw moet zijn, omdat ik vrouwen eigenlijk veel leuker vind dan mannen", zei Trump zaterdag tijdens een campagnebijeenkomst.

Trump noemde de conservatieve rechters Amy Coney Barrett en Barbara Lagoa als mogelijke kandidaten. Eerder noemde hij al Allison Jones Rushing.

Ginsburg, een progressieve opperrechter, overleed afgelopen vrijdag op 87-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hierdoor is er een plek in het Amerikaanse hooggerechtshof vrijgekomen. Voor de Republikeinen is dit een mogelijkheid om de conservatieve meerderheid (5-4) uit te breiden.

Het Amerikaanse hooggerechtshof is het belangrijkste rechtsorgaan van de VS en bestaat uit negen zittende rechters die voor het leven aangesteld worden. Ginsburg is de derde rechter die Trump sinds zijn aanstelling in 2017 mag vervangen.

Democraten roepen op tot uitstel

De Democraten roepen echter op te wachten met de aanstelling van een nieuwe rechter tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Ook enkele Republikeinse senatoren vragen om uitstel.

In 2016 deden de Republikeinen dat ook. Ze blokkeerden de aanstelling van de progressieve rechter Merrick Garland door de toenmalige president Barack Obama. De Republikeinen vonden dat een president in het laatste jaar van zijn termijn geen nieuwe opperrechter meer mag aanstellen.

Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, liet vrijdag echter weten zo snel mogelijk te willen stemmen over de vervanging van Ginsburg.