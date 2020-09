De Amerikaanse president Donald Trump gaat niet wachten met het aanstellen van een nieuw lid van het Hooggerechtshof, liet hij zaterdag op Twitter. Hij wil zo snel mogelijk de progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg (87) vervangen, die vrijdag overleed.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof is bij uitstek het belangrijkste rechtsorgaan van het land. De negen zittende rechters worden voor het leven aangesteld en maken belangrijke beslissingen over onder meer abortus en homorechten.

Trump heeft sinds zijn aanstelling twee rechters mogen vervangen. Sindsdien zijn conservatieve rechters in de meerderheid (5-4) binnen het gerechtshof.

Met het overlijden van Ruth Bader Ginsburg, een progressieve rechter, is er een nieuwe plek vrijgekomen. Daarmee zien de Republikeinen hun kans schoon om de conservatieve meerderheid uit te breiden.

In een tweet gericht aan de Republikeinse partij schrijft Trump dat het "onze verplichting" is om "zonder vertraging" een nieuw lid van het gerechtshof aan te stellen.

Politieke strijd vlak voor verkiezingen

De oproep van Trump is onder meer controversieel omdat Ginsburg ruim zes weken voor de verkiezingen is overleden.

De Republikeinen blokkeerden in 2016 de aanstelling van de progressieve rechter Merrick Garland door Barack Obama. Zij vonden dat een president geen nieuwe rechter op zo'n belangrijke post mag aanstellen in het laatste jaar van zijn termijn.

Krappe meerderheid bij Republikeinen

Leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, liet vrijdag al weten zo snel mogelijk een stemming in te willen lassen over de vervanging van Ginsburg.

De rechters van het Hooggerechtshof behoren neutraal te zijn, maar in de praktijk hebben ze vaak wel een politieke kleur. Dit komt omdat ze worden voorgedragen door de president en benoemd door de Senaat.

Momenteel hebben de Republikeinen een meerderheid van 53 om 47 en de senatoren Susan Collins (Maine) Lisa Murkowski (Alaska) en Mitt Romney (Utah) gelden als dwarsliggers, waarvan de eerste twee zich ook uitspraken tegen een benoeming zo kort voor de verkiezingen.