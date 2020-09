Zeker achttienduizend demonstranten zijn zaterdag in Bangkok bijeengekomen voor een protest tegen de conservatieve Thaise overheid. Het gaat om het grootste anti-overheidsprotest in jaren.

De menigte protesteert tegen de macht van generaal Prayut Chan-o-cha, die sinds 2014 na een militaire coup premier is geworden.

De protesten, die zich ook richten op de macht van de koning Maha Vajiralongkorn, zijn al maanden aan de gang, maar waren niet eerder zo groot. Volgens organisatoren gaat het om vijftigduizend aanwezigen, de politie zegt dat het eerder gaat om "minstens achttienduizend" mensen.

De koning is niet veel aanwezig in Thailand en brengt veel tijd door in Europa, met name in zijn villa in Duitsland. Hij werd vorig jaar gekroond na 2,5 jaar rouw om de overleden koning Bhumibol Adulyadej, zijn vader. Vajiralongkorn is stukken minder populair.

Zo heeft hij het gezag van de monarchie geconsolideerd door onder meer de grondwet te veranderen. Ook heeft hij vijf miljoen Thai aangesteld voor een nieuw vrijwilligerskorps, die maatschappelijke diensten uitvoeren zoals het schoonmaken van de openbare ruimte.

Het is bijzonder dat de Thaise bevolking protesteert, omdat kritiek op het koningshuis kan zorgen voor vijftien jaar gevangenisstraf.