De Griekse autoriteiten hebben ongeveer negenduizend van de twaalfduizend migranten uit het afgebrande kamp Moria op Lesbos verplaatst naar een noodkamp, melden lokale autoriteiten zaterdag. Het kamp is geplaatst nabij Mytilini, de hoofdstad van Lesbos.

Onder de migranten op Moria zijn momenteel 213 besmettingen met het coronavirus bevestigd. De mensen die positief zijn getest, zijn in quarantaine gezet in een apart deel van het noodkamp.

Nabij Moria werden wegen bezet door migranten die nergens meer heen konden nadat het kamp was afgebrand. Die wegen zijn inmiddels weer vrij. Verschillende locaties op Moria worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Bedrijven in de directe omgeving zijn gesloten en kunnen naar verwachting op 21 september weer open.

Vorige week braken branden uit in het overvolle vluchtelingenkamp Moria. Het kamp was in isolatie geplaatst wegens de uitbraak van COVID-19 in het kamp. Mogelijk zouden mensen brandjes hebben gesticht uit protest tegen deze maatregelen, maar dit is niet bewezen. De Griekse politie heeft vijf personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de branden.

Protest tegen tijdelijk kamp

Het tijdelijke kamp heeft plek voor vijfduizend migranten. Veel migranten weigeren de nieuwe faciliteit echter te betreden. De vluchtelingen vrezen in het tijdelijke kamp onder dezelfde omstandigheden te moeten leven als in Moria en willen weg van het eiland.

Het kabinet kondigde in een brief aan de Tweede Kamer al aan bereid te zijn in totaal honderd vluchtelingen uit het afgebrande kamp op te nemen als de Griekse regering met een verzoek komt. Ook Duitsland is bereid vluchtelingen op te nemen. Het land zegt plek te hebben voor vijftienhonderd migranten.

De Griekse premier heeft een nieuw permanent migrantencentrum op Lesbos beloofd, met betere faciliteiten dan Moria. Dit gaat in tegen protesten van bewoners van Lesbos, die geen vast vluchtelingenkamp willen.