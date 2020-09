De Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg overleed vrijdag op 87-jarige leeftijd in haar woning in Washington. Wie was deze vrouw, die door het Hooggerechtshof werd beschreven als een 'onvermoeibare en vastberaden voorvechter van gerechtigheid', en ook wel bekend stond als 'Notorious RBG'?

Ginsburg werd op 15 maart 1933 geboren in New York. Ze studeerde aan drie prestigieuze Ivy League-universiteiten voordat ze uitgroeide tot een van de bekendste juristen van de Verenigde Staten.

Hoewel ze een indrukwekkende schoolloopbaan achter de rug had, wilden New Yorkse advocatenkantoren haar niet aannemen. Als zelfstandig advocaat maakte ze naam voor zichzelf door voor het Hooggerechtshof vijf zaken over vrouwenrechten te winnen.

"Mijn strategie is om het hardnekkigste stereotype in de advocatuur aan te vallen: dat mannen onafhankelijk zijn, en vrouwen afhankelijk van mannen", zei Ginsburg destijds in Times magazine.

De progressief werd in 1993 als tweede vrouw ooit lid van het Hooggerechtshof, nadat toenmalig president Bill Clinton haar had voorgedragen. Ze ontwikkelde zich in het Hooggerechtshof als een belangrijke progressieve stem en kreeg de reputatie van onverzettelijk ondervraagster.

Ginsburg tijdens haar benoeming als opperrechter in het Hooggerechtshof. (Foto: Pro Shots)

Ginsburg sprak zich uit tegen discriminatie

Ginsburg toonde in haar positie als opperrechter weinig tolerantie voor seksuele discriminatie. "Ik vraag geen gunsten voor het vrouwelijk geslacht", zei ze daarover. "Het enige wat ik vraag, is dat mannen hun voeten van onze nekken halen."

Onderwerpen waar Ginsburg zich voor uitsprak waren onder meer abortus en rechten van minderheden. Ze was ook verantwoordelijk voor de in 1996 ingevoerde wet waarmee het militair instituut van Virginia geen vrouwen meer mocht weigeren op de opleiding. Gebeurde dit wel, dan zou het instituut zijn aanspraak op subsidie verliezen.

Ook in de media was Ginsburg een uitgesproken figuur. In 2016 belandde ze nog in een vete met president Donald Trump nadat ze hem een "faker" (nepper) had genoemd. Trump reageerde woedend en eiste dat ze zou opstappen. Ginsburg gaf later wel toe spijt te hebben van haar opmerking.

Ginsburg kreeg de bijnaam 'The Notorious RBG'

De opperrechter had een klein postuur (ze was slechts 1,55 meter lang) maar een grote persoonlijkheid. Mede daardoor kreeg ze een soort sterrenstatus voor de progressieven in het land. Ze kreeg de bijnaam 'The Notorious RBG', een verwijzing naar rapper The Notorious BIG uit de jaren negentig.

Ginsburg verscheen niet alleen op mokken en T-shirts, maar diende zelfs als inspiratie voor een actiefiguur. Over het leven van de juriste verschenen een Oscar-genomineerde documentaire en een Hollywoodfilm, die in 2018 werd uitgebracht.

Honderden mensen kwamen vrijdagavond bij het Amerikaanse Hooggerechtshof bijeen ter nagedachtenis aan Ginsburg. (Foto: Pro Shots)

Meerdere malen kanker geconstateerd

Ze bleef doorzetten, ondanks de problemen met haar gezondheid. In 1999 werd bij haar voor het eerst kanker vastgesteld. Ginsburg overleefde het, maar kreeg in 2009, 2018 en 2019 opnieuw met deze ziekte maken. In juli dit jaar liet Ginsburg weten dat er opnieuw kanker bij haar was vastgesteld.

Ondanks haar gezondheidsproblemen kwam ze fragiel, maar krachtig over. Zo was Ginsburg in de 2018 verschenen documentaire al gewichtheffend te zien in de sportschool. Ze droeg een blauw sweatshirt met de opdruk 'SUPER DIVA'.

Haar collega John Roberts zei na haar overlijden dat het land een jurist met "een historische status" heeft verloren. "Vandaag rouwen we, maar met het vertrouwen dat toekomstige generaties Ruth Bader Ginsburg zullen herinneren zoals wij haar kenden: een onvermoeibare en vastberaden voorvechter van gerechtigheid", aldus de opperrechter.