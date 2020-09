Het Peruaanse Congres heeft vrijdagavond (lokale tijd) tegen afzetting van president Martín Vizcarra gestemd. De afzettingsprocedure tegen Vizcarra werd een week geleden begonnen omdat hij een relatief onbekende zanger zou hebben betaald om goed over hem te spreken en te zingen.

Van de congresleden stemden 32 leden voor afzetting van de president en 78 tegen. 15 leden onthielden zich van stemming.

In een twintig minuten durende speech in het Congres zei Vizcarra zich "niet te verstoppen, dit niet eerder gedaan te hebben en dit nu ook niet te doen". "Ik ben hier nu, met opgeheven hoofd en een zuiver geweten", aldus de president. Hij benadrukte dat het land niet afgeleid moest raken van de "echte uitdagingen". Peru heeft te maken met een van de zwaarste coronacrises ter wereld.

Het Peruaanse parlement stemde vorige week in met het beginnen van de afzettingsprocedure, nadat op gelekte audio-opnamen te horen was hoe Vizcarra overheidsgeld betaalde aan de zanger Richard Cisneros. In ruil daarvoor zou Cisneros positieve berichten over de president verspreiden.

Op de opnamen zou ook te horen zijn dat Vizcarra het overheidscontract met de zanger geheim probeerde te houden. De parlementsleden wilden de president daarom afzetten vanwege "morele ontoereikendheid".

Vizcarra noemde de procedure een "samenzwering om de overheid te ontwrichten". Hij gaf al aan niet af te zullen treden voor het einde van zijn termijn, die volgend jaar verloopt. Wel heeft de president aangegeven zich niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn.