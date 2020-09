Ruth Bader Ginsburg, opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, is vrijdag op 87-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Ze gold als een van de bekendste juristen van het land en werd daarnaast gezien als een icoon voor progressieven.

De negen leden van de hoogste rechtelijke macht in de Verenigde Staten spelen een belangrijke en beslissende rol in de Amerikaanse politiek. Zo legaliseerde het Hooggerechtshof abortus in 1973 en het homohuwelijk in 2015.

Ginsburg werd in 1993 lid van het negenkoppige hof, nadat toenmalig president Bill Clinton haar had voorgedragen. Een dergelijke benoeming is voor het leven. Ginsburg stond bekend als progressief en sprak zich veelvuldig uit voor vrouwenrechten en minderheden.

De opperrechter kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen. Na meerdere malen te zijn behandeld voor kanker liet Ginsburg in juli dit jaar weten weer ziek te zijn geworden.

Haar collega John Roberts zegt dat het land een jurist met "een historische status" heeft verloren. "Wij bij het Hooggerechtshof hebben een geliefde collega verloren", zegt de opperrechter. "Vandaag rouwen we, maar met het vertrouwen dat toekomstige generaties Ruth Bader Ginsburg zullen herinneren zoals wij haar kenden: een onvermoeibare en vastberaden voorvechter van gerechtigheid."

Ruth Bader Ginsburg arriveert in het Congres in 2009. (Foto: Pro Shots)

Trump kiest waarschijnlijk conservatieve opvolger

Het Hooggerechtshof kende voor het overlijden van Ginsburg een conservatieve meerderheid. Voor de derde keer in zijn regeringsperiode kan president Donald Trump een nieuwe opperrechter benoemen. Eerder benoemde hij twee conservatieven als opperrechter: Neil Gorsuch in 2017 en Brett Kavanaugh in 2018.

Het is waarschijnlijk dat de Republikeinse president opnieuw kiest voor een conservatieve opperrechter. Als gevolg daarvan zal de meerderheid nog verder wordt versterkt en het Hooggerechtshof waarschijnlijk opnieuw rechtser worden. Dit betekent onder meer dat het makkelijker wordt om eerdere besluitvorming terug te draaien.

In de Amerikaanse politiek is echter al een debat ontstaan over de vraag of Trump nog een nieuwe opperrechter aan mag wijzen, of dat er moet worden gewacht tot na de verkiezingen in november.