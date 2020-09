Zo'n tweeduizend orthodoxe joden proberen vanuit Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) de grens met Oekraïne over te steken. De gelovigen willen een jaarlijkse pelgrimstocht maken naar Oekraïne, maar worden tegengehouden door de grenswachten van het land. Bij de grensovergang is een geïmproviseerd kamp ontstaan.

Elk jaar reizen tienduizenden orthodoxe joden uit onder meer Frankrijk, de Verenigde Staten en Israël naar het graf van een belangrijke rabbi in Oekraïne om het Joodse Nieuwjaar te vieren.

Zo'n tweeduizend pelgrims hebben een waarschuwing van Oekraïne om niet te reizen in de wind geslagen. Nadat ze waren doorgelaten door de Belarussische grenswacht, wachten zij nu al sinds dinsdag voor de Oekraïense grens. Tussen de grensposten van de twee landen zijn tenten opgezet en veel pelgrims slapen in de open lucht.

Oekraïne sloot eind vorige maand de grenzen vanwege de coronacrisis. Israël had het land al gevraagd om de pelgrimstocht zoveel mogelijk te beperken vanwege het virus. De Israëlische minister van Onderwijs Ze'ev Elkin roept de pelgrims op om het grensgebied te verlaten en het Oekraïense inreisverbod te respecteren.

Orthodoxe joden bezoeken met het Joodse Nieuwjaar het graf van Rabbi Nachman in Uman, die de chassidische beweging nieuw leven inblies en overleed in 1810.

Belarus biedt pelgrims busritten aan

De wachtende pelgrims zijn inmiddels onderdeel geworden van oplopende spanningen tussen Oekraïne en Belarus. Kiev beschuldigt Minsk ervan "bewust of onbewust" geruchten te verspreiden dat de grens toch open is. Ook zouden de Belarussische autoriteiten pelgrims aanmoedigen om via deze weg naar Oekraïne te reizen.

Belarus zegt dat Oekraïne de pelgrims "onmenselijk" behandelt. Het land heeft aangeboden om de pelgrims met bussen naar het graf en terug te rijden.

De verhoudingen tussen de twee landen zijn verslechterd sinds Oekraïne besloot samen met de Europese lidstaten de recente verkiezingswinst van de autoritaire president Alexander Lukashenko niet te erkennen.

In Belarus vinden al maandenlang massale protesten tegen de regering plaats. Svetlana Tikhanovskaya, de leider van de Belarussische oppositie, spreekt maandag in het Europese Parlement.