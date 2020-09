Een klein deel van Griekenland heeft vrijdag door een zeldzame storm te maken met overstromingen, stroomstoringen en andere stormschade. Het gaat hierbij om een aantal eilanden voor de westkust.

Brandweerleden op Kefalonia, Zakynthos en Ithaka zijn druk in de weer om de overlast van storm Ianos te beperken. Ianos kwam daar met windstoten tot 110 kilometer per uur aan land. Woningen en wegen zijn beschadigd, maar er zijn geen gewonden gevallen.

Naast de Ionische Eilanden hebben ook plaatsen elders in het westen van Griekenland te maken met grote hoeveelheden regen en harde windstoten, maar de overlast lijkt daar tot nu toe beperkt te blijven. De wind neemt langzaam in kracht af. Volgens meteorologen is Ianos vooralsnog milder dan aanvankelijk verwacht.

Het is de verwachting dat Ianos vrijdagmiddag in het westen van het land blijft en in de loop van de avond verzwakt richting het zuiden trekt. Mogelijk krijgt ook het midden van Griekenland met de storm te maken voordat die zaterdag de regio rondom Athene bereikt.

De storm heeft tropische kenmerken en is boven de Middellandse Zee ontstaan. Soortgelijke stormen worden daarom ook wel een medicane genoemd: een samenstelling van Mediterranean Sea en hurricane (orkaan).

Griekenland kreeg in 1995 voor het eerst te maken met een medicane. In de afgelopen jaren komen deze stormen steeds vaker voor. De voorlaatste medicane was in 2018. Een jaar eerder kwamen 25 personen om het leven en raakten honderden mensen dakloos.