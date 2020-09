Een medicane is vrijdagochtend (lokale tijd) aan land gekomen in Griekenland. De zeer zware storm, Ianos genaamd, brengt windstoten tot 110 kilometer per uur, hevige regenval en hoge golven in de kustregio met zich mee.

De storm heeft tropische kenmerken en is boven de Middellandse Zee ontstaan. Soortgelijke stormen worden daarom ook wel een medicane genoemd; een samenstelling van Mediterranean Sea en hurricane (orkaan). Een medicane is vrij zeldzaam. De laatse medicane voor Ianos was Zorba, die in september 2018 over Griekenland trok.

De medicane kwam rond 5.30 uur aan in de westelijke kustregio. Eerder bracht Ianos al zware regenval en harde windstoten op Zakyntos, schrijft het Griekse nieuwsmedium Skai.

Naar verwachting trekt de storm vrijdag verder landinwaarts. Het is nog onzeker wat de koers van Ianos precies gaat zijn. Voor de zware weersomstandigheden heeft de Griekse weerdienst voor onder meer de regio Athene code rood afgekondigd.