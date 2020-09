Er wordt "substantiële vooruitgang" geboekt bij het bestrijden van de grote natuurbranden in de staten Californië, Oregon en Washington, laten lokale overheden weten. De gunstige weersomstandigheden zorgen ervoor dat de natuurbranden, die inmiddels al zo'n 3 miljoen hectare land hebben verwoest, makkelijker te blussen zijn.

Volgens een woordvoerder van de Californische brandweer zijn er nog een "handvol" gevaarlijke branden in het gebied. Er is vooral vooruitgang geboekt bij het bestrijden van de grote door bliksem veroorzaakte branden, die al sinds half augustus in Californië woedden.

In Oregon kunnen meer brandweerlieden worden ingezet bij de bestrijding van een aantal grotere branden nu een aantal kleinere branden is geblust. Ook door inzet van brandweerlieden uit andere staten en Canada werden significante stappen gezet in de bluswerkzaamheden.

De brandweer in Washington is ook positief gesteld over de ontwikkelingen, zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. "Ondanks beperkte middelen, hebben we het gevoel dat we op de goede weg zijn."

Weerdiensten waarschuwen voor verslechterende weersomstandigheden

Verslechterende weersomstandigheden kunnen er echter voor zorgen dat de branden weer worden aangewakkerd. Zo stijgen naar verwachting dit weekend de temperaturen in Californië, nadat het de afgelopen dagen relatief koel was. In Oregon wordt zwaar weer gebracht dat niet alleen langverwachte regenval met zich meebrengt, maar ook onweer, waardoor de droge vegetatie in het gebied weer vlam kan vatten.

De grote natuurbranden kostten in totaal aan 34 mensen het leven: 25 in Californië, acht in Oregon en één in Washington. Duizenden mensen moesten vluchtten voor het naderende natuurgeweld.