Het Russische oppositielid Alexei Navalny was mogelijk al vergiftigd voordat hij in Rusland aan boord van een vliegtuig ging. Het team van Navalny meldt op zijn Instagram-pagina dat er sporen van gif zijn aangetroffen op een waterfles uit de hotelkamer waar Navalny voor zijn vlucht verbleef.

Kort nadat Navalny ziek was geworden, werd gedacht dat hij op het vliegveld of tijdens zijn vlucht bijvoorbeeld via een plastic bekertje gif had binnengekregen. Twee weken na de vergiftiging zou een Duits laboratorium het zenuwgif novichok echter hebben aangetroffen op een waterfles, die het team van Navalny uit zijn hotelkamer had gehaald.

Navalny's team zegt op Instagram alles uit de hotelkamer te hebben gehaald wat mogelijk van belang voor het onderzoek is. Een deel van dit team was namelijk achtergebleven in Tomsk om een video voor Navalny af te ronden.

De spullen zijn overgedragen aan Duitsland. "Het was vrij duidelijk dat de zaak niet in Rusland onderzocht zou worden", aldus het team. Rusland zegt meer medische gegevens van Navalny nodig te hebben om een onderzoek te kunnen instellen.

Duitse medici vonden sporen van het zenuwgif novichok in het lichaam van Navalny. Ditzelfde gif werd in 2018 gebruikt tegen de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter.

De organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) heeft monsters genomen voor eigen onderzoek. De organisatie zette novichok in januari 2019 op de lijst van verboden gifstoffen.

60 Navalny's team deelt beelden van mogelijk vergiftigde waterfles

Navalny werd ziek tijdens vlucht naar Moskou

Navalny werd op 20 augustus ernstig ziek tijdens een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. Al snel werd over een mogelijke vergiftiging gesproken. De Russische artsen die hem behandelden, weerspraken die bewering.

Op verzoek van zijn familie werd Navalny overgeplaatst naar Duitsland, waar hij sindsdien wordt behandeld. Eerder deze week werd bekend dat hij weer kleine stukjes kan lopen en niet langer beademd hoeft te worden.