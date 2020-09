Orkaan Sally heeft woensdag in de Amerikaanse staten Alabama en Florida voor veel wateroverlast gezorgd. De hevige regenbuien die gepaard gaan met Sally blijven door het trage verloop van de orkaan lang boven het gebied hangen. Honderdduizenden Amerikanen zitten door het noodweer zonder stroom.

Sally kwam in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) aan land in Alabama en het westen van Florida. In het gebied zitten meer dan 550.000 huishoudens zonder stroom.

In delen van Alabama en Florida werd in 24 uur tijd al meer dan 46 centimeter regenval geregistreerd. Hoewel Sally inmiddels is afgezwakt tot een tropische storm, trekt het noodweer met zo'n 4 kilometer per uur over de staten. Door de aanhoudende regenval wordt gevreesd voor nog meer wateroverlast.

In Escambia County, Florida, moesten minstens 377 mensen worden bevrijd uit overstroomde gebieden, schrijft The New York Times. Het water in de hoofdplaats Pensacola steeg met wel 1,5 meter. In de kustprovincie is inmiddels een opvangcentrum geopend.

Een man zou door het noodweer om het leven zijn gekomen in Orange Beach, Alabama. De burgemeester van Orange Beach maakte het sterfgeval bekend, maar kon niet zeggen wie deze man was en hoe hij precies om het leven is gekomen.

Mogelijk drukste orkaanseizoen uit de geschiedenis VS

Drie weken voor orkaan Sally aan land kwam, veroorzaakte orkaan Laura nog grote overlast in de Verenigde Staten. Laura was een van de zwaarste orkanen die het land trof sinds orkaan Katrina in 2005. Honderdduizenden mensen in de staten Texas, Arkansas en Louisiana kwamen zonder stroom en water te zitten en ten minste veertien mensen kwamen om het leven door het slechte weer.

Hoewel het orkaanseizoen nog ruim twee maanden duurt, zijn meteorologen al bijna door het alfabet van orkaannamen heen. Er is nog slechts één naam over: Wilfred. Daarna moeten de Amerikaanse weerdiensten overstappen op het Griekse alfabet.

Mogelijk gaat het orkaanseizoen van 2020 de boeken in als drukste orkaanseizoen uit de geschiedenis van de VS. Op dit moment zijn nog eens drie stormen actief boven het Atlantische gebied.