De Libische premier Fayez Al Sarraj heeft woensdag gezegd af te willen treden. Hij vertelde in een op televisie uitgezonden speech ernaar te streven zijn taken niet later dan eind oktober over te willen dragen aan "een volgende uitvoerende autoriteit".

Volgens Al Sarraj is er voortgang in de onderhandelingen over de politieke situatie in het Noord-Afrikaanse land. Hij hoopt dat deze onderhandelingen nog voor het einde van volgende maand uitmonden in een overgangsregering.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu liet woensdagavond aan CNN Turk weten dat een wapenstilstand weer dichterbij is gekomen. Het land heeft de afgelopen dagen samen met Rusland in Ankara bemiddeld over een staakt-het-vuren en het politieke vervolg na de wapenstilstand.

Al Sarraj is sinds 2015 premier van de zwakke, maar internationaal erkende regering in Libië. De door onder meer Rusland gesteunde generaal Khalifa Haftar regeert in een groot deel van het oosten van het land, maar moest de laatste tijd steeds meer terrein geven aan de troepen van Al Sarraj.

Beide partijen zijn al langere tijd in gesprek over een wapenstilstand. Tot nu toe liepen de gesprekken steeds op niks uit.

Libië gaat al sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011 gebukt onder chaos en oorlog. De leefomstandigheden in het land wakkerden de laatste maanden veel protesten aan in zowel door Al Sarraj geregeerde gebieden als gebieden onder leiding van Haftar.