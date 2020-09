De Venezolaanse regering van president Nicolás Maduro schendt sinds 2014 op grote schaal mensenrechten. Dat stellen onderzoekers van de Verenigde Naties woensdag in een nieuw rapport. Maduro en hooggeplaatsten binnen zijn regering zouden hierbij direct betrokken zijn.

Het doel van het VN-onderzoek was om moorden, mishandelingen, geweld en verdwijningen in het land nader te onderzoeken. In 2014, een jaar nadat Maduro aan de macht kwam, belandde de economie van Venezuela in een vrije val en kwam er steeds meer steun voor de oppositie.

De mensenrechtenschendingen zouden systematisch plaatsvinden en vooral gericht zijn op de oppositie en antiregeringsdemonstranten. Verdachten worden gemarteld en mensen worden willekeurig vermoord, aldus het rapport.

Maduro en zijn ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken waren niet alleen op de hoogte van de misdaden, maar zouden hiertoe ook opdracht hebben gegeven. Volgens de VN gaat het niet om losse incidenten, maar werden ze zorgvuldig gecoördineerd.

De onderzoekers schatten dat zo'n drieduizend mensen betrokken zijn bij de gepleegde misdaden. Ze hopen dat het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag hen gaat vervolgen. De VN is van plan een lijst met namen van slachtoffers en verdachten te delen met aanklagers.

'Regering vervalst bewijs'

Om oppositieleden te kunnen vervolgen, zou de regering met enige regelmaat bewijs vervalsen. Er zouden bijvoorbeeld wapens worden geplaatst in gebieden die loyaal zijn aan de oppositie, waar vervolgens veiligheidstroepen binnenvallen. Hierbij worden mensen zonder reden neergeschoten of opgepakt.

Voor het rapport spraken de onderzoekers met ruim 270 slachtoffers, ooggetuigen, voormalig overheidsfunctionarissen en advocaten. Ze kregen geen toestemming van de regering om in het land zelf onderzoek te doen.