Meer dan honderd mensen in Turkije zijn woensdag opgepakt, omdat ze banden zouden hebben met de geestelijke Fethullah Gülen. Het gaat voornamelijk om (ex-)militairen, meldt staatspersbureau Anadolu.

De Turkse autoriteiten houden Gülen verantwoordelijk voor de mislukte couppoging in juli 2016, waarbij ongeveer 250 doden vielen. Hij ontkent betrokkenheid en leeft in de Verenigde Staten in ballingschap. Turkije beschouwt zijn beweging als een terroristische organisatie.

In totaal zijn woensdag 132 arrestatiebevelen uitgevaardigd. Tot nu toe zijn 106 mensen gearresteerd bij invallen en huiszoekingen. Sinds de couppoging worden geregeld zulke operaties uitgevoerd. Tientallen advocaten die aanhangers van Gülen verdedigden, zijn afgelopen vrijdag aangehouden.

In de afgelopen vier jaar zijn in totaal zo'n 80.000 mensen opgepakt en vervolgd. Ook zijn ongeveer 150.000 ambtenaren, militairen en andere personen ontslagen of geschorst.

Stel je vraag