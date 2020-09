Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie (EC) wil dat de Europese Unie sneller sancties oplegt als een land mensenrechten schendt, zei ze woensdag tijdens haar eerste grote beleidstoespraak in Brussel.

De EC-voorzitter was in haar toespraak erg kritisch op de manier waarop de EU andere landen sancties oplegt. Volgens Von der Leyen is het een stroperig proces dat te veel tijd in beslag neemt.

Von der Leyen vindt dat de unanimiteit moet worden afgeschaft, zodat er nog slechts een meerderheid nodig is om sancties in te stellen. Hiervoor is echter een wetswijziging nodig. "Laten we ervoor zorgen dat we met een meerderheid over dit soort zaken kunnen besluiten", aldus Von der Leyen.

Zelfs over simpele verklaringen wordt volgens haar te lang gepraat. Ze noemt als voorbeelden Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) en Turkije. Ondanks toezeggingen heeft de EU nog niet tegen deze landen opgetreden.

Ze stelt bovendien voor om met een Europese Magnitsky-wet te komen. Deze Amerikaanse wet werd ingevoerd na de dood van de Russische activist Sergei Magnitsky. Hij stierf in 2009 in een Russische cel.

Door de invoering van de wet kon de VS Russische overheidsfunctionarissen makkelijker sancties opleggen. De EU zou op basis van een vergelijkbare wet sancties kunnen instellen tegen hooggeplaatste functionarissen uit andere landen.

Von der Leyen wil uitstoot verder terugdringen

Von der Leyen stond in haar toespraak ook stil bij haar plan om van Europa een klimaatneutraal continent te maken. Om dit doel in 2050 te kunnen bereiken, wil ze de uitstoot in 2030 met 55 procent verlaagd hebben. Eerder werd een vermindering van 40 procent afgesproken.

Daarvoor moet de EU volgens haar "sneller handelen en dingen beter gaan aanpakken". Ze pleit ervoor om voor de zomer van 2021 alle klimaat- en energiewetgeving van de EU te herzien om die vermindering van 55 procent te kunnen realiseren.

Bovendien streeft Von der Leyen naar een betere manier om de uitstoot van CO2 te belasten. Het zogenoemde Carbon Border Adjustment Mechanism zou buitenlandse producenten en Europese importeurs moeten motiveren de uitstoot terug te dringen. Binnen de EU gelden strikte regels en voorwaarden, maar daarbuiten niet of in mindere mate. Hierdoor is het voor bedrijven soms gunstiger om producten te importeren.

Von der Leyen presenteerde afgelopen december bij haar aantreden al een ambitieus klimaatplan: de Europese Green Deal. Daarin staat onder meer dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet zijn.