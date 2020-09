Vier PSV-supporters hebben drie maanden celstraf en een geldboete van 1.500 euro opgelegd gekregen voor het vernederen van bedelaars op een plein in Madrid in 2016. Dat heeft de rechtbank van de Spaanse hoofdstad woensdag bepaald, meldt het Spaanse persbureau EFE.

De mannen hadden onder meer muntgeld naar de vrouwen gegooid en briefgeld voor hun ogen verbrand. Ook zouden ze de vrouwen in ruil voor geld opdrachten als push-ups hebben willen laten uitvoeren.

Het Spaanse openbaar ministerie had in januari 2019 één jaar cel en een geldboete van 600 euro geëist.

De vier supporters volgden de zitting via een videoconferentie vanuit Nederland. Ze gingen akkoord met de celstraffen en het betalen van 1.500 euro aan elk slachtoffer. Ook hebben de Nederlanders in een brief hun excuses aangeboden aan de vrouwen.

De mannen zijn daarnaast voor drie jaar uitgesloten van sportwedstrijden in Spanje. Het incident gebeurde rond de uitwedstrijd van de Eindhovense club in de Champions League tegen Atlético Madrid. PSV heeft de mannen eerder al stadionverboden van één tot drie jaar opgelegd.