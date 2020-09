Orkaan Sally is in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) in de Verenigde Staten aan land gekomen. Vanwege windvlagen tot 160 kilometer per uur en een traag verloop van de orkaan (zo'n 4 kilometer per uur) wordt voor zware overlast gevreesd.

Het National Hurricane Center (NHC) meldde dat de storm rond 5.00 uur lokale tijd aankwam in de zuidelijke staat Alabama. Sally groeide in de nacht van dinsdag op woensdag uit tot een orkaan van de tweede categorie.

Woensdagochtend zaten al zeker 60.000 huishoudens en bedrijven in Alabama en het westen van Florida zonder stroom.

Volgens het NHC leidt Sally tot "levensbedreigende situaties" door de verwachte recordhoeveelheid regen op sommige plaatsen. De orkaan verplaatst zich met een snelheid van zo'n 4 kilometer per uur.

Daardoor kan op bepaalde plekken extreem veel regen vallen, wat mogelijk tot extra schade kan leiden. Het NHC voorspelt dat sommige gebieden met wel 75 centimeter regen te maken kunnen krijgen. Het instituut vergelijkt de storm met orkaan Harvey uit 2017.

46 Orkaan Sally aan land gekomen in VS: vrees voor enorme schade

President Trump riep de noodtoestand uit

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag in onder meer de staten Mississippi, Alabama en Louisiana de noodtoestand uitgeroepen. Hierdoor kunnen deze staten aanspraak maken op (financiële) steun van de federale regering. De president riep inwoners op waakzaam te zijn vanwege "deze extreem gevaarlijke orkaan".

De kustgebieden van de staten Florida en Alabama kregen dinsdag al te maken met hevige windstoten en veel regenval. Uit voorzorg zijn inwoners van laaggelegen gebieden in Louisiana, Mississippi en Alabama, opgeroepen hun woning te verlaten en op zoek te gaan naar hoger gelegen plekken.

De orkaan trekt naar verwachting nog tot zeker vrijdag richting het zuidoosten van de Verenigde Staten. Sally neemt later op woensdag mogelijk al iets in kracht af.

Inwoners komen nog bij van orkaan Laura

Dat deel van de VS is nog aan het bijkomen van orkaan Laura, die drie weken geleden tot grote overlast leidde. Door die orkaan kwamen in de staten Texas, Arkansas en Louisiana ten minste veertien mensen om het leven. Honderdduizenden personen kwamen zonder stroom en water te zitten. Laura was één van de zwaarste orkanen die de VS trof sinds orkaan Katrina in 2005.

Dit jaar gaat mogelijk in de boeken als het drukste orkaanseizoen uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het seizoen duurt nog ruim twee maanden, maar de meteorologen zijn nu al bijna door het alfabet van orkaannamen heen.

Naast orkaan Sally zijn er op dit moment nog vier actieve stormen boven de Atlantische Oceaan. Volgens Amerikaanse meteorologen is het pas de tweede keer dat zoiets is voorgekomen. Dat gebeurde voor het laatst in 1971.