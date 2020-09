De Griekse politie heeft woensdag drie mensen aangehouden die ervan worden verdacht brand te hebben gesticht nabij een migrantenkamp op het eiland Samos. Het zou gaan om migranten die op het kamp wonen.

De brand brak dinsdag uit in de buurt van kamp Kyt. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

De autoriteiten zeggen dat de veiligheid van de ruim 4.700 migranten van het kamp niet in het geding was. Het migrantenkamp was oorspronkelijk bedoeld om zo'n 650 migranten tijdelijk te huisvesten. Deze week werd bekend dat er inwoners van het kamp positief waren getest op COVID-19.

Door een grote brand op het migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos vorige week kwamen bijna dertienduizend migranten zonder onderdak te zitten. Momenteel worden veel migranten opgevangen in een tijdelijk tentenkamp. Ook voor die brand zijn aanhoudingen verricht.