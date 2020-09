De natuurbranden die al weken woeden in het westen van de Verenigde Staten, hebben inmiddels een gebied zo groot als ruwweg de helft van Nederland verwoest. Ook kwamen er ten minste 34 mensen om het leven. De staat Californië spreekt van de grootste bosbranden ooit. NU.nl zet de belangrijkste ontwikkelingen in beeld op een rij.

Complete dorpen verwoest

Een reddingsmedewerker zoekt op 15 september met een speurhond naar vermiste personen in het dorp Blue River in de staat Oregon. (Foto: Pro Shots)

De natuurbranden legden volledige dorpen in de as, waaronder Blue River. Ruim driehonderd gebouwen werden daar compleet verwoest. (Foto: Pro Shots)

Door de natuurbranden moeten duizenden mensen noodgedwongen hun huis achterlaten en evacueren. Bij terugkomst worden sommigen geconfronteerd met wat er nog over is van hun woning. (Foto: Pro Shots)

Weer bemoeilijkt blussen

De Amerikaanse overheid meldt dat meer dan 30.000 brandweerlieden zijn ingezet om de bosbranden te blussen. (Foto: Pro Shots)

Ook worden blusvliegtuigen ingezet om de brandweerlieden te ondersteunen, zoals hier in San Bernardino op 5 september. (Foto: Pro Shots)

De ongunstige weersomstandigheden maken het lastig voor de hulpdiensten om de branden te bestrijden. Vooral de droge wind en extreem hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar leiden ertoe dat de branden vrij spel krijgen. (Foto: Pro Shots)

Brandweermensen werken dag en nacht om de branden te blussen. (Foto: Pro Shots)

Slechte luchtkwaliteit

De branden zijn dit jaar zo fel, dat de luchtkwaliteit langs de westkust van de VS en het zuidwesten van Canada extreem verslechterd is. In tal van steden werd een gevaarlijk slechte luchtkwaliteit gemeten. (Foto: Pro Shots)

Ondanks de ongezonde luchtkwaliteit gingen sportwedstrijden in de stad San Diego (Californië) gewoon door. (Foto: Pro Shots)

Ook boven de stad San Francisco hing een rode gloed door de as die het zonlicht weerkaatst. (Foto: Pro Shots)

De smog van de bosbranden was op 15 september tot in Washington, aan de oostkust van de VS, waarneembaar. (Foto: Pro Shots)