De grote natuurbranden die sinds augustus in het westen van de Verenigde Staten woeden hebben inmiddels zo'n 1,8 miljoen hectare aan land verwoest, ruwweg een gebied bijna zo groot als de helft van Nederland. Bij de branden komt veel rook vrij, wat zorgt voor een uitzonderlijk slechte luchtkwaliteit in het gebied.

De vuurzeeën hebben bijna 1,2 miljoen hectare land in Californië in vlammen doen opgaan. Niet eerder verwoestten de natuurbranden zo veel land in het gebied. In het aangrenzende Oregon gaat het om ruwweg 400.000 hectare.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde de natuurbranden in Oregon woensdag officieel tot ramp, waarmee voor de staat financiële hulp beschikbaar komt. Trump kondigde eerder al de noodtoestand in Californië aan vanwege het aanhoudende natuurgeweld.

Brandweerlieden in het gebied zijn nog altijd bezig met het bestrijden van de branden. Na gunstige weersomstandigheden vorige week, is maandag de droge wind weer aangetrokken, wat de bluswerkzaamheden bemoeilijkt.

Volgens de lokale brandweer zijn momenteel ruim zestienduizend brandweerlieden bezig met het bestrijden van 25 grote branden in het gebied. Ten minste 34 mensen kwamen om het leven door de natuurbranden, tientallen mensen worden nog vermist.

100 Amerikanen op de vlucht voor bosbranden: 'Hebben alleen elkaar'

Nog niet eerder was de luchtkwaliteit in het gebied zo slecht

Volgens deskundigen zijn de branden dit jaar van ongekende grootte en felheid. De dikke rook die bij de branden vrijkomt, heeft de luchtkwaliteit in het gebied ernstig verslechterd.

Zo werd in vijf grote steden in Oregon, waaronder Portland, Eugene, Bend, Medford en Klamath Falls, een gevaarlijk slechte luchtkwaliteit gemeten. Nog niet eerder was de luchtkwaliteit in het gebied zo slecht. Ook in het zuidwesten van buurland Canada werd een slechte luchtkwaliteit gemeten, onder meer in Vancouver en op Vancouver Island.

De rook trekt door harde wind ook verder de VS in. De verslechterde luchtkwaliteit werd zelfs duizenden kilometers verderop in steden als Washington D.C. en New York waargenomen.