De voormalige president Moussa Traoré van Mali is op 83-jarige leeftijd overleden, bevestigt een woordvoerder van de huidige militaire junta dinsdag. Traoré was een van de langstzittende dictators op het continent en regeerde het land 23 jaar.

Het is niet duidelijk waaraan de Traoré is overleden.

Traoré kwam in 1968 aan de macht met een militaire coup tegen Modibo Keita, de eerste democratisch gekozen leider van Mali sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk acht jaar eerder.

De president regeerde tot 1991, tot hij zelf afgezet werd met een militaire staatsgreep. Zijn bewind werd gekenmerkt door grove mensenrechtenschendingen.

Traoré overleefde de doodstraf twee keer: voor de moord op 106 demonstranten en voor de verduistering van geld. Beide straffen werden omgezet naar levenslang. In 2002 kreeg hij amnestie en bleef een rol spelen op de achtergrond van de politiek in Mali.

Slechts een maand geleden vond er in Mali een nieuwe coup plaats, die leidde tot het aftreden van president Ibrahim Boubacar Keita.

De stabiliteit in het land staat onder meer onder druk van de Toeareg-opstand, die sinds 2012 grotendeels gekaapt is door jihadisten gelinkt aan Al Qaeda. Frankrijk is sindsdien militair aanwezig in het land, onder meer met steun van Nederland.