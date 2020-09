De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein hebben dinsdag een historische overeenkomst ondertekend met Israël om de banden tussen de landen te normaliseren. De ondertekeningsceremonie vond plaats bij het Witte Huis, onder toeziend oog van de Amerikaanse president Donald Trump, die optrad als bemiddelaar in de deal.

Bahrein en de VAE zijn pas het derde en vierde Arabische land, die Israël erkennen sinds de oprichting in 1948. Eerder deden alleen Egypte en Jordanië dat.

Eerst de VAE en later Bahrein stemden vorige maand al in met de overeenkomst. Op het gazon van het Witte Huis zetten de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de buitenlandministers van de VAE en Bahrein dinsdag hun handtekening onder het akkoord.

"Na tientallen jaren van verdeeldheid en conflicten markeren we hier het aanbreken van een nieuw Midden-Oosten. We zijn hier om de loop van de geschiedenis te veranderen", zei Trump dinsdag. Netanyahu sprak woorden van gelijke strekking en noemde het akkoord "een scharnierpunt in de geschiedenis, die een nieuwe periode van vrede inluidt".

Palestijnen keuren deal af

Decennialang hebben de meeste Arabische landen Israël geboycot en erop aangedrongen dat ze pas banden zouden aanknopen als het geschil met de Palestijnen was opgelost. Een belangrijke afspraak die de VAE en Bahrein met Israël hebben gemaakt is dat Israël voorlopig stopt met het annexeren van gebieden op de Westelijke Jordaanoever.

De Palestijnen hebben de deal tussen de drie landen afgekeurd. Volgens de Palestijnse leider Mahmoud Abbas kan alleen een Israëlische terugtrekking uit de bezette gebieden vrede brengen in het Midden-Oosten.

Het Israëlische leger meldde dat tijdens de ceremonie twee raketten vanuit de Gazastrook op Israël werden afgevuurd.