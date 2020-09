De nabestaanden van een zwarte vrouw die begin dit jaar thuis door de politie werd doodgeschoten in Amerikaanse stad Louisville krijgen 12 miljoen dollar (10,1 miljoen euro). Dat heeft de burgemeester dinsdag bekendgemaakt. Met deze schikking komt een einde aan de rechtszaak die de familie had aangespannen.

Daarnaast komen er ook politiehervormingen, zo meldt burgemeester Greg Fischer. Er is onder meer afgesproken dat huiszoekingsbevelen extra gecontroleerd worden voordat ze aan de rechter worden voorgelegd.

De 26-jarige Breonna Taylor werd op 13 maart door meerdere politiekogels geraakt, nadat gewapende agenten 's nachts zonder aankondiging tijdens een drugsonderzoek haar woning betraden. De zorgverlener overleed ter plekke.

Bij de nachtelijke inval waren drie agenten betrokken. Een van hen is in juni ontslagen, omdat hij volgens de politie met het lossen van de schoten "extreme onverschilligheid over de waarde van het menselijk leven" heeft getoond. De twee andere agenten voeren tegenwoordig administratieve werkzaamheden uit.

Huiszoekingsbevelen waarbij agenten zichzelf niet hoeven aan te kondigen voordat ze naar binnen gaan, zijn sinds de dood van Taylor door de stad verboden.

De dood van Taylor en andere zwarte Amerikanen die met fataal politiegeweld te maken kregen, leidde dit jaar opnieuw tot grote protesten. In veel landen, waaronder Nederland, werden demonstraties gehouden tegen politiegeweld en racisme.