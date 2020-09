De Griekse politie heeft vijf mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos, laat de lokale politie dinsdag weten.

De autoriteiten zijn volgens de minister van Veiligheid, Michalis Chrisohoidis, nog op zoek naar een zesde persoon. Op welke manier de opgepakte mensen betrokken zouden zijn bij de brand is niet bekendgemaakt.

In het vluchtelingenkamp braken in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere branden uit. Door de branden kwamen duizenden migranten zonder onderdak te zitten.

In het kamp was al langer sprake van wat hulporganisaties "onmenselijke" omstandigheden hebben genoemd. Sinds het klappen van de deal met Turkije, waarbij EU-lidstaten één Syrische vluchteling zouden opnemen voor elke migrant die Turkije opnam, is het kamp zwaar overbevolkt geraakt. Er leefden bijna dertienduizend mensen, terwijl het kamp op drieduizend bewoners berekend was.

Het laatste half jaar was het kamp onder strenge quarantaine geplaatst vanwege de coronacrisis. Een week voor de brand werd het kamp bijna afgesloten voor de buitenwereld, omdat er voor het eerst een coronageval was vastgesteld. Op het moment van de brand waren er 35 besmettingen bevestigd, waarna de regering aankondigde positief geteste personen te willen isoleren.

Het Griekse persbureau ANA meldt dat een onbekend aantal migranten tegen deze isolatiemaatregelen in opstand kwam en uit protest brandjes begon te stichten. Officieel is de oorzaak van de branden echter nog niet vastgesteld.

Migranten weigeren tijdelijk kamp te betreden

Op Lesbos is inmiddels een tijdelijk tentenkamp geopend met plek voor zo'n vijfduizend migranten. Veel migranten weigeren de nieuwe faciliteit echter te betreden. De vluchtelingen vrezen in het tijdelijke kamp onder dezelfde omstandigheden te moeten leven als in Moria en willen weg van het eiland. Op dit moment zijn volgens de Griekse regering slechts duizend mensen op het tijdelijke kamp ingetrokken.

Het kabinet kondigde donderdag in een brief aan de Tweede Kamer aan bereid te zijn in totaal honderd vluchtelingen uit het afgebrande kamp op te nemen als de Griekse regering met een verzoek komt. Ook Duitsland is bereid vluchtelingen op te nemen. Het land zegt plek te hebben voor vijftienhonderd migranten.